Honeywell Technologies Aktie 157449939 / US4385162056
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19.08.2026 16:01:24
Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu
Am dritten Tag der Woche geht es für den Dow Jones erneut nach oben.
Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr 0.47 Prozent auf 53’591.73 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 24.773 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.021 Prozent stärker bei 53’354.43 Punkten in den Handel, nach 53’343.40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 53’399.53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53’621.16 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0.133 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’146.42 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, notierte der Dow Jones bei 49’363.88 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 19.08.2025, mit 44’922.27 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.77 Prozent nach oben. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im Dow Jones aktuell
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 9.26 Prozent auf 147.69 USD), Amgen (+ 2.71 Prozent auf 436.79 USD), Sherwin-Williams (+ 2.65 Prozent auf 354.43 USD), Salesforce (+ 2.08 Prozent auf 200.22 USD) und Nike (+ 1.32 Prozent auf 40.59 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Caterpillar (-1.80 Prozent auf 825.74 USD), Home Depot (-1.60 Prozent auf 288.45 EUR), Goldman Sachs (-1.37 Prozent auf 1’026.25 USD), Honeywell Technologies (-0.94 Prozent auf 225.57 USD) und JPMorgan Chase (-0.82 Prozent auf 360.28 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 2’647’719 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.696 Bio. Euro.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder
Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.08 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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