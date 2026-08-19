Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 0.5%  SPI 20’223 0.3%  Dow 53’515 0.3%  DAX 26’130 0.0%  Euro 0.9329 -0.8%  EStoxx50 6’454 -0.2%  Gold 4’486 3.5%  Bitcoin 54’824 4.3%  Dollar 0.7996 -1.6%  Öl 92.2 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539DocMorris4261528On113454047Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Optionsstrategie-ETFs im Check: Covered Call, Buy-Write & Cash-Secured Put
Ausblick: Wolfspeed gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sommer-Rally bei Rohstoffen? Goldpreis erreicht höchsten Stand seit Juni
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
S&P 500 bei 8'000 Punkten? Tom Lee, JPMorgan und Goldman sind sich einig
Suche...
ETF Sparplan

Honeywell Technologies Aktie 157449939 / US4385162056

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NYSE-Handel im Fokus 19.08.2026 16:01:24

Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Am dritten Tag der Woche geht es für den Dow Jones erneut nach oben.

JPMorgan Chase
286.62 CHF -2.06%
Kaufen Verkaufen

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr 0.47 Prozent auf 53’591.73 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 24.773 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.021 Prozent stärker bei 53’354.43 Punkten in den Handel, nach 53’343.40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 53’399.53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53’621.16 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0.133 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’146.42 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, notierte der Dow Jones bei 49’363.88 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 19.08.2025, mit 44’922.27 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.77 Prozent nach oben. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 9.26 Prozent auf 147.69 USD), Amgen (+ 2.71 Prozent auf 436.79 USD), Sherwin-Williams (+ 2.65 Prozent auf 354.43 USD), Salesforce (+ 2.08 Prozent auf 200.22 USD) und Nike (+ 1.32 Prozent auf 40.59 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Caterpillar (-1.80 Prozent auf 825.74 USD), Home Depot (-1.60 Prozent auf 288.45 EUR), Goldman Sachs (-1.37 Prozent auf 1’026.25 USD), Honeywell Technologies (-0.94 Prozent auf 225.57 USD) und JPMorgan Chase (-0.82 Prozent auf 360.28 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 2’647’719 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.696 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.08 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Honeywell Technologies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
03.08.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
25.06.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
06.05.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
04.05.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Trading Kompass: 12 Prinzipien, die erfolgreiche Trader wirklich brauchen - Webinarserie ab heute 18:00 Uhr
09:24 Marktüberblick: KI- und Chipwerte unter Druck
09:05 Schwergewichte halten SMI in der Spur
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Korrektur ausgeweitet
18.08.26 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
18.08.26 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’987.43 19.22 SRQBMU
Short 15’266.99 13.77 S8UB1U
Short 15’838.89 8.95 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.09 S1BOXU
Long 13’466.25 13.64 SGBWIU
Long 12’923.34 8.98 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Kursverdopplung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Micron, Marvell, Sandisk & Co.: Warum diese Chip-Aktien plötzlich wieder gefragt sind
Cathie Wood justiert Tech-Aktien neu: Aufstockung bei NVIDIA und Cloudflare, Rückzug bei AMD und Palantir
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren gekostet
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
SpaceX-Aktie im Fokus - Morgan Stanley sieht weiteres KI-Aufwärtspotenzial
Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt

Top-Rankings

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn größten Positionen
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Portfolio im zweiten Quartal 2026: Diese Aktien hat George Soros im Depot
So sieht George Soros’ Depot im zweiten Quartal 2026 aus
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
Dow Jones 53’515.09 0.32%