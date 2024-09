Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 1.34 Prozent tiefer bei 41’004.39 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13.887 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.474 Prozent schwächer bei 41’366.16 Punkten, nach 41’563.08 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41’489.67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 41’004.39 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 39’737.26 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2024, einen Stand von 38’571.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der Dow Jones auf 34’837.71 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8.72 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 41’585.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Verizon (+ 2.56 Prozent auf 42.85 USD), Procter Gamble (+ 1.73 Prozent auf 174.51 USD), Visa (+ 1.73 Prozent auf 281.14 USD), UnitedHealth (+ 1.19 Prozent auf 597.20 USD) und Coca-Cola (+ 0.98 Prozent auf 73.18 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Intel (-7.67 Prozent auf 20.35 USD), Boeing (-7.33 Prozent auf 161.00 USD), Caterpillar (-4.27 Prozent auf 340.90 USD), Goldman Sachs (-3.79 Prozent auf 490.90 USD) und 3M (-2.70 Prozent auf 131.06 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 12’595’558 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.149 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9.12 zu Buche schlagen. Mit 6.42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

