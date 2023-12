Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag in Grün

Am Donnerstag steigt der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0.20 Prozent auf 37’730.40 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 10.903 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.366 Prozent auf 37’518.62 Punkte an der Kurstafel, nach 37’656.52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 37’760.75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 37’650.98 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0.868 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.11.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 35’416.98 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 28.09.2023, den Stand von 33’666.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.12.2022, lag der Dow Jones noch bei 32’875.71 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 13.86 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 37’760.75 Punkten. Bei 31’429.82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 1.69 Prozent auf 108.95 USD), UnitedHealth (+ 0.79 Prozent auf 526.92 USD), Goldman Sachs (+ 0.73 Prozent auf 387.29 USD), Visa (+ 0.69 Prozent auf 260.72 USD) und Merck (+ 0.63 Prozent auf 108.66 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Boeing (-1.17 Prozent auf 259.03 USD), Chevron (-1.02 Prozent auf 150.36 USD), Dow (-0.83 Prozent auf 55.25 USD), Intel (-0.71 Prozent auf 50.40 USD) und Procter Gamble (-0.53 Prozent auf 145.29 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 4’130’997 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.701 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.92 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch