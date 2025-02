Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr 1.70 Prozent auf 19’622.33 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.222 Prozent stärker bei 20’006.69 Punkten, nach 19’962.36 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 19’612.52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20’016.66 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 2.33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.01.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19’756.78 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18’972.42 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 15’580.87 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1.77 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18’831.91 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Innodata (+ 13.84 Prozent auf 62.11 USD), Nissan Motor (+ 10.43 Prozent auf 3.04 USD), Astronics (+ 6.18 Prozent auf 19.94 USD), Olympic Steel (+ 4.61 Prozent auf 38.36 USD) und SMC (+ 4.25 Prozent auf 379.05 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen AXT (-31.66 Prozent auf 1.57 USD), Akamai (-20.33 Prozent auf 78.10 USD), Harvard Bioscience (-15.34 Prozent auf 1.00 USD), Century Aluminum (-14.20 Prozent auf 17.20 USD) und American Superconductor (-10.27 Prozent auf 25.87 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 22’374’254 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.526 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.37 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch