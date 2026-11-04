Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels steigen

Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 2.04 Prozent auf 25’888.45 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 1.11 Prozent auf 25’652.78 Punkte an der Kurstafel, nach 25’372.01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 25’602.14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’945.28 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.13 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 27’190.86 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 26’584.99 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Wert von 23’348.64 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.42 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Nissan Motor (+ 11.76 Prozent auf 1.90 USD), Americas Car-Mart (+ 10.74 Prozent auf 1.34 USD), Integra LifeSciences (+ 10.71 Prozent auf 15.09 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 9.20 Prozent auf 10.63 USD) und Expedia (+ 9.11 Prozent auf 311.79 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Modine Manufacturing (-18.78 Prozent auf 101.89 USD), Donegal Group B (-16.62 Prozent auf 20.12 USD), Corcept Therapeutics (-11.46 Prozent auf 72.54 USD), AAON (-9.29 Prozent auf 62.67 USD) und USANA Health Sciences (-7.73 Prozent auf 13.72 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’799’798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.392 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19.29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch