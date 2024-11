Handel in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Freitagshandels steigen

Der S&P 500 erhöhte sich im NYSE-Handel letztendlich um 0.41 Prozent auf 5’728.80 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 48.557 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.434 Prozent auf 5’730.21 Punkte an der Kurstafel, nach 5’705.45 Punkten am Vortag.

Bei 5’723.22 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’772.52 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 1.80 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 01.10.2024, einen Wert von 5’708.75 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.08.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’446.68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’237.86 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 20.79 Prozent nach oben. Bei 5’878.46 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Waters (+ 19.84 Prozent auf 387.21 USD), Charter A (+ 11.87 Prozent auf 366.49 USD), Lumen Technologies (+ 9.55 Prozent auf 7.00 USD), Intel (+ 7.81 Prozent auf 23.20 USD) und Cardinal Health (+ 7.01 Prozent auf 116.13 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen AES (-10.79 Prozent auf 14.71 USD), Super Micro Computer (-10.51 Prozent auf 26.05 USD), Amcor (-7.82 Prozent auf 10.26 USD), Erie Indemnity (-7.50 Prozent auf 415.18 USD) und Entergy (-6.45 Prozent auf 144.79 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 38’208’473 Aktien gehandelt. Mit 3.218 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. First Republic Bank-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 600.00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch