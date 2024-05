Handel in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Freitagshandels steigen

Der S&P 500 erhöhte sich im NYSE-Handel letztendlich um 1.26 Prozent auf 5’127.79 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 42.844 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1.25 Prozent auf 5’127.25 Punkte an der Kurstafel, nach 5’064.20 Punkten am Vortag.

Bei 5’101.22 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’139.12 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.267 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 03.04.2024, einen Wert von 5’211.49 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4’958.61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’090.75 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8.12 Prozent nach oben. Bei 5’264.85 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Amgen (+ 11.82 Prozent auf 311.29 USD), Enphase Energy (+ 7.67 Prozent auf 114.20 USD), Live Nation Entertainment (+ 7.24 Prozent auf 94.66 USD), Apple (+ 5.98 Prozent auf 183.38 USD) und Motorola Solutions (+ 5.19 Prozent auf 353.70 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Expedia (-15.25 Prozent auf 115.33 USD), Fortinet (-9.69 Prozent auf 58.88 USD), Paramount Global (-7.00 Prozent auf 12.89 USD), Trimble Navigation (-6.92 Prozent auf 55.93 USD) und Ingersoll Rand (-6.60 Prozent auf 86.72 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 41’143’838 Aktien gehandelt. Mit 2.735 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. First Republic Bank-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 375.00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch