Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Am Mittwoch kletterte der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0.79 Prozent auf 43’077.70 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14.417 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1.17 Prozent auf 43’240.17 Punkte an der Kurstafel, nach 42’740.42 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 42’692.37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 43’100.84 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.647 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41’622.08 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, bei 40’954.48 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2023, den Stand von 33’984.54 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 14.22 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 43’277.78 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Cisco (+ 4.25 Prozent auf 56.38 USD), Visa (+ 2.95 Prozent auf 287.52 USD), UnitedHealth (+ 2.71 Prozent auf 571.34 USD), Walt Disney (+ 2.69 Prozent auf 96.75 USD) und Nike (+ 2.22 Prozent auf 83.94 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Intel (-1.54 Prozent auf 22.31 USD), Amgen (-1.06 Prozent auf 321.63 USD), Merck (-1.00 Prozent auf 110.42 USD), Apple (-0.89 Prozent auf 231.78 USD) und Procter Gamble (-0.69 Prozent auf 172.38 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 15’845’404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.233 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Verizon-Aktie hat mit 9.54 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6.14 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch