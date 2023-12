Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500

Um 20:00 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.44 Prozent auf 4’761.62 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 39.556 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.085 Prozent auf 4’744.61 Punkte an der Kurstafel, nach 4’740.56 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 4’764.19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’743.72 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 4’514.02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’443.95 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.12.2022, wies der S&P 500 3’817.66 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 24.51 Prozent nach oben. Bei 4’764.19 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’794.33 Punkten.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 7.71 Prozent auf 133.59 USD), Catalent (+ 6.37 Prozent auf 44.56 USD), Illumina (+ 5.74 Prozent auf 136.51 USD), Estée Lauder Companies (+ 4.80 Prozent auf 149.74 USD) und Perrigo Company (+ 4.55 Prozent auf 30.59 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-43.40 Prozent auf 0.03 USD), Lumen Technologies (-1.96 Prozent auf 1.76 USD), NVIDIA (-1.73 Prozent auf 492.12 USD), Medtronic (-1.36 Prozent auf 81.93 USD) und Teleflex (-1.29 Prozent auf 249.98 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Tesla-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 7’733’802 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.811 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Altria-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.07 Prozent, die höchste im Index.

