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Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076

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S&P 500-Kursverlauf 03.08.2026 18:00:31

Handel in New York: Am Mittag Gewinne im S&P 500

Handel in New York: Am Mittag Gewinne im S&P 500

Der S&P 500 macht am ersten Tag der Woche Gewinne.

First Republic Bank
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Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1.25 Prozent fester bei 7’583.45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 60.797 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.313 Prozent fester bei 7’513.13 Punkten, nach 7’489.72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’586.71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’504.78 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’483.24 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Stand von 7’230.12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’238.01 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.57 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’620.90 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Coherent (+ 8.98 Prozent auf 286.50 USD), Lumentum (+ 6.51 Prozent auf 760.39 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6.50 Prozent auf 592.91 USD), Baxter International (+ 6.08 Prozent auf 27.75 USD) und Vertiv (+ 6.07 Prozent auf 256.23 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Marriott (-7.26 Prozent auf 345.75 USD), Monolithic Power Systems (-7.11 Prozent auf 1’324.68 USD), Seagate Technology (-5.23 Prozent auf 811.37 USD), eBay (-4.54 Prozent auf 108.83 USD) und Western Digital (-4.50 Prozent auf 520.34 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 11’426’272 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.215 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 14.51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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