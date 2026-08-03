Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|S&P 500-Kursverlauf
|
03.08.2026 18:00:31
Handel in New York: Am Mittag Gewinne im S&P 500
Der S&P 500 macht am ersten Tag der Woche Gewinne.
Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1.25 Prozent fester bei 7’583.45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 60.797 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.313 Prozent fester bei 7’513.13 Punkten, nach 7’489.72 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’586.71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’504.78 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’483.24 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Stand von 7’230.12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’238.01 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.57 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’620.90 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Coherent (+ 8.98 Prozent auf 286.50 USD), Lumentum (+ 6.51 Prozent auf 760.39 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6.50 Prozent auf 592.91 USD), Baxter International (+ 6.08 Prozent auf 27.75 USD) und Vertiv (+ 6.07 Prozent auf 256.23 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Marriott (-7.26 Prozent auf 345.75 USD), Monolithic Power Systems (-7.11 Prozent auf 1’324.68 USD), Seagate Technology (-5.23 Prozent auf 811.37 USD), eBay (-4.54 Prozent auf 108.83 USD) und Western Digital (-4.50 Prozent auf 520.34 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 11’426’272 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.215 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 14.51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand
Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Coherent Corp.
|
18:00
|Handel in New York: Am Mittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
31.07.26
|S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coherent-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Coherent zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)