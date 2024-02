Handel in New York: Am Freitagnachmittag Gewinne im Dow Jones

Am Freitag notiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.38 Prozent höher bei 38’665.20 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 11.294 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.894 Prozent leichter bei 38’175.34 Punkten, nach 38’519.84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 38’667.35 Punkte, das Tagestief hingegen 38’336.57 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1.44 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 02.01.2024, stand der Dow Jones bei 37’715.04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33’839.08 Punkte. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 02.02.2023, einen Stand von 34’053.94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2.52 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 38’667.35 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 2.72 Prozent auf 151.91 USD), Microsoft (+ 1.94 Prozent auf 411.61 USD), Caterpillar (+ 1.85) Prozent auf 313.37 USD), American Express (+ 1.44 Prozent auf 206.15 USD) und Travelers (+ 1.18 Prozent auf 214.53 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-2.24 Prozent auf 22.73 USD), Intel (-2.14 Prozent auf 42.43 USD), 3M (-1.17 Prozent auf 94.79 USD), Johnson Johnson (-1.10 Prozent auf 156.62 USD) und Home Depot (-0.87 Prozent auf 356.93 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 14’813’076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 2.715 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.10 erwartet. Die 3M-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch