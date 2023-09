Handel in Moskau: RTS sackt zum Handelsstart ab

Der RTS fällt im MICEX-Handel um 09:00 Uhr um 0.40 Prozent auf 993.11 Punkte zurück. Damit kommen die im RTS enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 7.644 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.105 Prozent auf 996.04 Punkte an der Kurstafel, nach 997.09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 996.04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 993.11 Zählern.

RTS-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS lag am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 1’043.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.06.2023, wurde der RTS mit 1’021.38 Punkten berechnet. Der RTS wurde vor einem Jahr, am 26.09.2022, mit 1’043.44 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 3.12 Prozent zu Buche. Der RTS markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1’091.91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 900.08 Zähler.

RTS-Gewinner und -Verlierer

Die teuersten Unternehmen im RTS

Die Aktie im RTS mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Transneft Pref-Aktie. 0 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6.470 Mrd. Euro macht die Yandex-Aktie im RTS derzeit den höchsten Börsenwert aus.

RTS-Fundamentaldaten im Fokus

Die Gazprom PJSC-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 55.80 Prozent bei der Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch