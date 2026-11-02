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02.11.2026 17:58:13
Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels im Plus
Der FTSE 100 befand sich letztendlich im Aufwind.
Am Montag ging es im FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0.29 Prozent auf 10’761.33 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.262 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0.003 Prozent leichter bei 10’729.46 Punkten, nach 10’729.78 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 10’775.92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’684.69 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’461.95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 10’868.05 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 9’717.25 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.14 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell JD Sports Fashion (+ 4.76 Prozent auf 0.96 GBP), Fresnillo (+ 4.56 Prozent auf 23.37 GBP), StJamess Place (+ 4.52 Prozent auf 10.87 GBP), Weir Group (+ 4.23 Prozent auf 26.64 GBP) und Kingfisher (+ 4.21 Prozent auf 3.67 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Ithaca Energy (-5.94 Prozent auf 2.85 GBP), BP (-4.37 Prozent auf 6.00 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2.86 Prozent auf 39.21 GBP), Vodafone Group (-1.89 Prozent auf 1.17 GBP) und Centrica (-1.83 Prozent auf 1.50 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 217’048’035 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 274.828 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick
Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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