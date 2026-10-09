Airtel Africa Aktie 48524116 / GB00BKDRYJ47
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09.10.2026 12:26:34
Handel in London: FTSE 100 zeigt sich mittags fester
So bewegt sich der FTSE 100 mittags.
Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0.92 Prozent auf 10’537.48 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3.143 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.001 Prozent auf 10’441.50 Punkte an der Kurstafel, nach 10’441.60 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’539.08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’441.50 Zählern.
FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0.718 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10’670.06 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’472.45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’509.40 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5.89 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Sage (+ 4.81 Prozent auf 10.77 GBP), RELX (+ 4.47 Prozent auf 27.11 GBP), Antofagasta (+ 4.05 Prozent auf 37.51 GBP), Experian (+ 4.03 Prozent auf 26.78 GBP) und Fresnillo (+ 3.46 Prozent auf 27.82 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Airtel Africa (-5.49 Prozent auf 2.93 GBP), Vodafone Group (-3.96 Prozent auf 1.19 GBP), BT Group (-2.00 Prozent auf 1.94 GBP), BP (-1.08 Prozent auf 5.79 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.86 Prozent auf 37.48 GBP).
FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 12’128’074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284.439 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick
Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
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