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FTSE 100-Performance im Blick 02.09.2026 12:26:20

Handel in London: FTSE 100 verbucht mittags Abschläge

Handel in London: FTSE 100 verbucht mittags Abschläge

Der FTSE 100 zeigt sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

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Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0.56 Prozent auf 10’728.97 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.227 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.006 Prozent auf 10’789.94 Punkte an der Kurstafel, nach 10’789.28 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10’722.11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10’800.83 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0.883 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’868.05 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’373.51 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, notierte der FTSE 100 bei 9’116.69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 7.82 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Punkten.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit InterContinental Hotels Group (+ 2.12 Prozent auf 159.20 USD), Admiral Group (+ 1.40 Prozent auf 39.91 GBP), NatWest Group (+ 0.97 Prozent auf 6.89 GBP), Standard Chartered (+ 0.88 Prozent auf 21.88 GBP) und Halma (+ 0.68 Prozent auf 35.52 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Computacenter (-3.63 Prozent auf 53.05 GBP), JD Sports Fashion (-2.98 Prozent auf 0.81 GBP), Pearson (-2.53 Prozent auf 11.95 GBP), StJamess Place (-2.36 Prozent auf 11.39 GBP) und Experian (-2.31 Prozent auf 29.01 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 15’593’711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 306.013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14.84 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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