Bank of Georgia Group Aktie 41160163 / GB00BF4HYT85
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16.10.2026 09:28:15
Handel in London: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Minus
Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am fünften Tag der Woche nicht halten.
Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0.30 Prozent leichter bei 10’807.55 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.226 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.010 Prozent auf 10’839.22 Punkte an der Kurstafel, nach 10’840.35 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10’839.52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10’796.71 Punkten.
FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 2.43 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 10’688.47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’572.24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9’436.09 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.61 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Punkten.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Coca-Cola European Partners (+ 2.38 Prozent auf 109.77 USD), WPP 2012 (+ 1.75 Prozent auf 4.07 GBP), Computacenter (+ 1.57 Prozent auf 52.41 GBP), Melrose Industries (+ 1.28 Prozent auf 4.84 GBP) und Babcock International (+ 1.23 Prozent auf 9.40 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Lloyds Banking Group (-2.50 Prozent auf 1.03 GBP), NatWest Group (-2.26 Prozent auf 6.59 GBP), AstraZeneca (-1.20 Prozent auf 125.46 GBP), GSK (-1.10 Prozent auf 18.48 GBP) und Segro (-1.04 Prozent auf 9.14 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 6’692’455 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 288.750 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus
Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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