Handel in London: FTSE 100 notiert am Mittwochmittag im Plus

Um 12:09 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.06 Prozent auf 8’148.86 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.589 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 8’144.13 Punkte an der Kurstafel, nach 8’144.13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8’144.13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’178.95 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.111 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, einen Wert von 7’952.62 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 01.02.2024, einen Wert von 7’622.16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 7’870.57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5.53 Prozent aufwärts. Bei 8’199.95 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’404.08 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Smith Nephew (+ 2.64 Prozent auf 10.05 GBP), Prudential (+ 2.17 Prozent auf 7.16 GBP), Severn Trent (+ 2.07 Prozent auf 25.18 GBP), Airtel Africa (+ 1.96 Prozent auf 1.13 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 1.72 Prozent auf 26.35 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Ashtead (-3.08 Prozent auf 56.62 GBP), Haleon (-2.80 Prozent auf 3.30 GBP), JD Sports Fashion (-2.03 Prozent auf 1.13 GBP), Ocado Group (-1.56 Prozent auf 3.48 GBP) und Weir Group (-1.46 Prozent auf 20.20 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 28’265’157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 218.190 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.66 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch