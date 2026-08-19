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Kursentwicklung im Fokus 19.08.2026 12:26:25

Handel in London: FTSE 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Handel in London: FTSE 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Am dritten Tag der Woche agieren die Börsianer in London vorsichtiger.

Weir Group
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Am Mittwoch verbucht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0.17 Prozent auf 10’709.84 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.202 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.002 Prozent schwächer bei 10’727.84 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10’728.04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’703.08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’745.28 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0.373 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 10’600.37 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 10’330.55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9’189.22 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7.62 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Coca-Cola European Partners (+ 1.83 Prozent auf 107.50 USD), Weir Group (+ 1.08 Prozent auf 26.14 GBP), BP (+ 0.96 Prozent auf 5.39 GBP), Admiral Group (+ 0.95 Prozent auf 39.31 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 0.87 Prozent auf 4.29 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Smith Nephew (-4.14 Prozent auf 10.65 GBP), IG Group (-3.22 Prozent auf 13.40 GBP), Entain (-2.67 Prozent auf 5.35 GBP), M&G (-2.01 Prozent auf 3.47 GBP) und Whitbread (-1.70 Prozent auf 24.24 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 19’495’075 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 307.257 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Entain PLC Registered Shs 5.93 -2.03% Entain PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 16.64 -1.65% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 14.31 -5.36% IG Group Holdings PLC
International Consolidated Airlines S.A. 4.66 -0.77% International Consolidated Airlines S.A.
Lloyds Banking Group 1.24 -0.08% Lloyds Banking Group
M&G PLC Registered Shs 3.74 -3.36% M&G PLC Registered Shs
Smith & Nephew plc 11.53 -4.86% Smith & Nephew plc
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