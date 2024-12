Handel in London: FTSE 100 fällt schlussendlich

Am Mittwoch tendierte der FTSE 100 via LSE letztendlich 0.28 Prozent leichter bei 8’335.81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.619 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 8’359.41 Punkte an der Kurstafel, nach 8’359.41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 8’322.84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’362.75 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.585 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2024, lag der FTSE 100 bei 8’184.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8’269.60 Punkte. Vor einem Jahr, am 04.12.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7’512.96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 7.96 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8’474.41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’404.08 Zählern.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Legal General (+ 6.01 Prozent auf 2.36 GBP), International Consolidated Airlines (+ 4.05 Prozent auf 2.75 GBP), Ocado Group (+ 2.89 Prozent auf 3.17 GBP), Beazley (+ 2.28 Prozent auf 8.06 GBP) und Whitbread (+ 1.95 Prozent auf 28.70 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil StJamess Place (-3.18 Prozent auf 8.69 GBP), AstraZeneca (-2.87 Prozent auf 104.80 GBP), Anglo American (-2.47 Prozent auf 25.08 GBP), National Grid (-1.52 Prozent auf 9.75 GBP) und Flutter Entertainment (-1.45 Prozent auf 218.10 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 103’095’686 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 197.393 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.00 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.45 Prozent an der Spitze im Index.

