Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels steigen

Um 09:11 Uhr steigt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.11 Prozent auf 10’866.37 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.236 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.002 Prozent auf 10’854.57 Punkte an der Kurstafel, nach 10’854.32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’882.54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10’854.22 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der FTSE 100 10’736.23 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’466.26 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9’321.40 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.20 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Melrose Industries (+ 8.69 Prozent auf 5.02 GBP), Rolls-Royce (+ 1.27 Prozent auf 15.19 GBP), Next (+ 1.15 Prozent auf 154.50 GBP), SSE (+ 0.93 Prozent auf 23.93 GBP) und Weir Group (+ 0.90 Prozent auf 29.04 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Endeavour Mining (-1.59 Prozent auf 46.97 GBP), Fresnillo (-1.37 Prozent auf 31.56 GBP), JD Sports Fashion (-1.13 Prozent auf 0.85 GBP), Smith Nephew (-0.92 Prozent auf 10.72 GBP) und Compass Group (-0.86 Prozent auf 31.06 USD).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 1’612’122 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 304.814 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch