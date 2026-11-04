Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 1.79 Prozent auf 10’828.45 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.268 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.011 Prozent auf 10’637.28 Punkte an der Kurstafel, nach 10’638.43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10’631.96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’847.26 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0.923 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’461.95 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’879.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9’714.96 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.82 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern erreicht.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Bank of Georgia Group (+ 6.61 Prozent auf 129.10 GBP), Fresnillo (+ 6.56 Prozent auf 24.36 GBP), Marks Spencer (+ 6.23 Prozent auf 4.40 GBP), Endeavour Mining (+ 5.57 Prozent auf 37.55 GBP) und NatWest Group (+ 5.07 Prozent auf 6.09 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Weir Group (-7.60 Prozent auf 24.30 GBP), Ithaca Energy (-5.91 Prozent auf 2.64 GBP), Computacenter (-2.91 Prozent auf 48.98 GBP), BP (-1.70 Prozent auf 5.79 GBP) und BAE Systems (-1.59 Prozent auf 20.42 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 70’482’034 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267.221 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch