Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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16.10.2026 09:28:15
Handel in Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX
Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den LUS-DAX auch am Morgen aufwärts.
Um 09:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.28 Prozent höher bei 25’547.00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’548.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’456.00 Zählern.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, den Wert von 25’497.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’860.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’061.00 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3.99 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’616.00 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Punkte.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2.42 Prozent auf 1’050.80 EUR), Siemens Energy (+ 1.84 Prozent auf 134.80 EUR), HOCHTIEF (+ 1.74 Prozent auf 374.80 EUR), RWE (+ 1.59 Prozent auf 58.84 EUR) und Fresenius SE (+ 1.58 Prozent auf 44.55 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Brenntag SE (-0.40 Prozent auf 64.50 EUR), Merck (-0.24 Prozent auf 142.90 EUR), Beiersdorf (-0.20 Prozent auf 81.40 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.18 Prozent auf 39.39 EUR) und SAP SE (-0.17 Prozent auf 200.90 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 426’600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 227.308 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.69 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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