Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start im Minus

Am Donnerstag fällt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1.40 Prozent auf 3’940.65 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 563.757 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.388 Prozent auf 4’012.13 Punkte an der Kurstafel, nach 3’996.61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’940.65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’012.13 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0.971 Prozent abwärts. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 3’976.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der TecDAX mit 3’809.69 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’658.60 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.73 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 2.85 Prozent auf 26.00 EUR), freenet (+ 2.51 Prozent auf 22.86 EUR), SAP SE (+ 1.55 Prozent auf 200.00 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.30 Prozent auf 12.46 EUR) und ATOSS Software (+ 1.26 Prozent auf 88.30 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-10.17 Prozent auf 55.20 EUR), AIXTRON SE (-9.78 Prozent auf 32.02 EUR), Infineon (-9.38 Prozent auf 50.16 EUR), Siltronic (-8.85 Prozent auf 64.85 EUR) und Drägerwerk (-8.75 Prozent auf 106.40 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’499’710 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 227.701 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 6.88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 8.91 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch