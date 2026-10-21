Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels im Plus

Um 09:11 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0.03 Prozent auf 4’013.74 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 568.600 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.315 Prozent auf 4’025.03 Punkte an der Kurstafel, nach 4’012.39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4’028.03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’012.15 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 0.006 Prozent zu. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’011.52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der TecDAX bei 3’777.18 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Stand von 3’789.96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10.75 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. 3’322.31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.22 Prozent auf 55.20 EUR), JENOPTIK (+ 2.17 Prozent auf 36.72 EUR), Infineon (+ 1.96 Prozent auf 53.06 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.85 Prozent auf 132.00 EUR) und AIXTRON SE (+ 1.56 Prozent auf 31.91 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Ottobock (-4.70 Prozent auf 48.70 EUR), OHB SE (-1.44 Prozent auf 192.20 EUR), ATOSS Software (-1.29 Prozent auf 92.00 EUR), Nemetschek SE (-1.24 Prozent auf 71.60 EUR) und TeamViewer (-1.14 Prozent auf 6.95 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 203’986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 230.655 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.11 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch