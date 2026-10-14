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Marktbericht 14.10.2026 09:28:59

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain

Der TecDAX knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

EVOTEC
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Am Mittwoch geht es im TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.61 Prozent auf 4’013.24 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 561.644 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.509 Prozent auf 4’009.11 Punkte an der Kurstafel, nach 3’988.80 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’016.12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’992.87 Einheiten.

TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 0.853 Prozent. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 3’960.75 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3’847.39 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 3’646.41 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.73 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Zählern.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 6.63 Prozent auf 2.61 EUR), OHB SE (+ 2.56 Prozent auf 160.40 EUR), PVA TePla (+ 2.30 Prozent auf 31.16 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.98 Prozent auf 133.80 EUR) und HENSOLDT (+ 1.92 Prozent auf 80.70 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.61 Prozent auf 61.05 EUR), Siltronic (-0.95 Prozent auf 72.70 EUR), AIXTRON SE (-0.55 Prozent auf 34.34 EUR), Bechtle (-0.17 Prozent auf 35.22 EUR) und TeamViewer (-0.14 Prozent auf 6.98 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 509’991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 224.446 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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