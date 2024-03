Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Plus

Am Montag verbuchte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0.30 Prozent auf 3’439.56 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 522.931 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.189 Prozent auf 3’435.72 Punkte an der Kurstafel, nach 3’429.24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’445.69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’433.29 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der TecDAX mit 3’324.62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.12.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’186.00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, den Wert von 3’245.68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 3.46 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’445.69 Punkten. 3’187.26 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3.96 Prozent auf 28.32 EUR), ADTRAN (+ 3.79 Prozent auf 6.03 USD), ATOSS Software (+ 2.43 Prozent auf 253.00 EUR), Nordex (+ 1.85 Prozent auf 11.57 EUR) und freenet (+ 1.73 Prozent auf 25.88 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.91 Prozent auf 18.56 EUR), EVOTEC SE (-3.87 Prozent auf 13.41 EUR), SMA Solar (-2.80 Prozent auf 57.20 EUR), Sartorius vz (-1.28 Prozent auf 347.20 EUR) und Energiekontor (-1.20 Prozent auf 65.70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’355’359 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 202.327 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die United Internet-Aktie präsentiert mit 10.68 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch