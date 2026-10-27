Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.65 Prozent fester bei 4’082.68 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 575.218 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4’064.28 Zählern und damit 0.193 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4’056.47 Punkte).

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4’043.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’083.83 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3’975.48 Punkte. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Stand von 3’808.76 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Wert von 3’730.11 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.65 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5.67 Prozent auf 30.54 EUR), OHB SE (+ 3.78 Prozent auf 233.50 EUR), Infineon (+ 3.67 Prozent auf 52.04 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.58 Prozent auf 127.20 EUR) und EVOTEC SE (+ 2.00 Prozent auf 2.86 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.60 Prozent auf 49.42 EUR), United Internet (-1.09 Prozent auf 23.56 EUR), Drägerwerk (-0.78 Prozent auf 101.60 EUR), freenet (-0.71 Prozent auf 22.48 EUR) und Siemens Healthineers (-0.66 Prozent auf 42.01 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3’049’451 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239.629 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch