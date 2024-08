Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Aufwind

Am Freitag tendierte der TecDAX via XETRA letztendlich 0.22 Prozent fester bei 3’347.57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 526.137 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0.344 Prozent fester bei 3’351.60 Punkten, nach 3’340.10 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’361.82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3’333.60 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 2.22 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’375.31 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.05.2024, wurde der TecDAX mit 3’444.03 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’117.68 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0.691 Prozent aufwärts. 3’490.44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3’125.18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit CompuGroup Medical SE (+ 2.35 Prozent auf 16.10 EUR), Energiekontor (+ 1.41 Prozent auf 57.50 EUR), United Internet (+ 1.22 Prozent auf 18.29 EUR), HENSOLDT (+ 0.95 Prozent auf 36.24 EUR) und Nagarro SE (+ 0.80 Prozent auf 75.75 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SMA Solar (-2.21 Prozent auf 22.16 EUR), ATOSS Software (-1.88 Prozent auf 136.00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.26 Prozent auf 62.90 EUR), Kontron (-1.12 Prozent auf 16.80 EUR) und AIXTRON SE (-1.05 Prozent auf 18.90 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’875’640 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224.061 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX präsentiert die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.18 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch