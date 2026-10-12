Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

Zum Handelsschluss bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.32 Prozent fester bei 3’991.12 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 557.198 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.022 Prozent auf 3’979.30 Punkte an der Kurstafel, nach 3’978.41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’973.09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4’005.81 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’980.48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, stand der TecDAX bei 3’838.42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’658.28 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.12 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 5.80 Prozent auf 80.64 EUR), Nemetschek SE (+ 4.08 Prozent auf 70.15 EUR), Nordex (+ 3.90 Prozent auf 36.80 EUR), SAP SE (+ 1.57 Prozent auf 194.46 EUR) und SMA Solar (+ 1.53 Prozent auf 59.80 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-11.13 Prozent auf 2.46 EUR), Siltronic (-5.05 Prozent auf 75.20 EUR), Elmos Semiconductor (-4.24 Prozent auf 140.00 EUR), PVA TePla (-3.15 Prozent auf 31.36 EUR) und Infineon (-2.79 Prozent auf 57.22 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 8’922’839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.99 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch