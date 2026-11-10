TecDAX 1548840 / DE0007203275
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10.11.2026 09:28:14
Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus
Der TecDAX bleibt auch heute im Aufwärtstrend.
Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.95 Prozent aufwärts auf 4’086.44 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 571.961 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.360 Prozent höher bei 4’062.72 Punkten in den Handel, nach 4’048.14 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4’062.72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’094.12 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 3’978.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der TecDAX bei 4’067.42 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 3’496.69 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12.75 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Infineon (+ 5.11 Prozent auf 51.11 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.10 Prozent auf 47.82 EUR), Siltronic (+ 3.14 Prozent auf 54.25 EUR), AIXTRON SE (+ 2.99 Prozent auf 32.69 EUR) und OHB SE (+ 2.95 Prozent auf 209.50 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil JENOPTIK (-3.70 Prozent auf 35.92 EUR), Elmos Semiconductor (-1.16 Prozent auf 119.20 EUR), Nemetschek SE (-0.38 Prozent auf 65.35 EUR), SAP SE (-0.35 Prozent auf 210.90 EUR) und IONOS (-0.12 Prozent auf 34.74 EUR) unter Druck.
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 704’995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237.935 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5.00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 8.48 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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