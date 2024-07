Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

Am Montag bewegte sich der TecDAX via XETRA schlussendlich 0.69 Prozent schwächer bei 3’385.48 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 532.323 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.007 Prozent auf 3’408.70 Punkte an der Kurstafel, nach 3’408.93 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’380.12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3’420.78 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3’353.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3’334.32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wurde der TecDAX mit 3’218.14 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1.83 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3’490.44 Punkten. Bei 3’175.55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 1.30 Prozent auf 35.94 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1.26 Prozent auf 64.50 EUR), ATOSS Software (+ 1.19 Prozent auf 119.00 EUR), freenet (-0.08 Prozent auf 25.22 EUR) und Bechtle (-0.10 Prozent auf 40.96 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-5.03 Prozent auf 27.18 EUR), Nordex (-4.58 Prozent auf 12.93 EUR), Elmos Semiconductor (-2.58 Prozent auf 79.30 EUR), PNE (-2.33 Prozent auf 13.44 EUR) und Eckert Ziegler (-2.16 Prozent auf 44.48 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3’958’748 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 220.302 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.91 zu Buche schlagen. Mit 7.20 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

