Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag

Um 15:41 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 1.29 Prozent auf 3’943.33 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 562.027 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.213 Prozent auf 3’986.20 Punkte an der Kurstafel, nach 3’994.71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3’987.38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’935.57 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 2.09 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’067.42 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3’979.38 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, einen Stand von 3’600.35 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.80 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 2.52 Prozent auf 113.80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.21 Prozent auf 31.46 EUR), freenet (+ 1.88 Prozent auf 24.94 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.72 Prozent auf 27.97 EUR) und Nordex (+ 0.40 Prozent auf 39.70 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SMA Solar (-5.02 Prozent auf 58.65 EUR), AIXTRON SE (-3.59 Prozent auf 36.51 EUR), Siltronic (-3.45 Prozent auf 74.20 EUR), EVOTEC SE (-3.38 Prozent auf 3.03 EUR) und SAP SE (-3.31 Prozent auf 176.80 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’731’396 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 209.718 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.31 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch