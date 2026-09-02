VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|TecDAX-Kursverlauf
|
02.09.2026 09:28:14
Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten
Der TecDAX verliert am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.23 Prozent leichter bei 4’015.40 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 572.448 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.256 Prozent auf 4’014.56 Punkte an der Kurstafel, nach 4’024.85 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’004.73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’018.28 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 2.06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 3’827.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der TecDAX noch bei 4’236.21 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’634.34 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.79 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 1.12 Prozent auf 39.72 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0.95 Prozent auf 68.95 EUR), freenet (+ 0.74 Prozent auf 24.48 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.70 Prozent auf 28.58 EUR) und Infineon (+ 0.63 Prozent auf 55.89 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SMA Solar (-2.43 Prozent auf 56.30 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.02 Prozent auf 32.04 EUR), Nemetschek SE (-1.62 Prozent auf 66.80 EUR), TeamViewer (-1.42 Prozent auf 6.95 EUR) und Bechtle (-1.16 Prozent auf 35.94 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 341’180 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 220.337 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infineon AG
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX sackt ab (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3’992.70
|-0.80%
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. An den US-Aktienmärkten herrscht Vorsicht. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.