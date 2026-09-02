Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.23 Prozent leichter bei 4’015.40 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 572.448 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.256 Prozent auf 4’014.56 Punkte an der Kurstafel, nach 4’024.85 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’004.73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’018.28 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 2.06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 3’827.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der TecDAX noch bei 4’236.21 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’634.34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.79 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 1.12 Prozent auf 39.72 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0.95 Prozent auf 68.95 EUR), freenet (+ 0.74 Prozent auf 24.48 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.70 Prozent auf 28.58 EUR) und Infineon (+ 0.63 Prozent auf 55.89 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SMA Solar (-2.43 Prozent auf 56.30 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.02 Prozent auf 32.04 EUR), Nemetschek SE (-1.62 Prozent auf 66.80 EUR), TeamViewer (-1.42 Prozent auf 6.95 EUR) und Bechtle (-1.16 Prozent auf 35.94 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 341’180 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 220.337 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch