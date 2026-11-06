Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten

Am Freitag tendierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 0.86 Prozent tiefer bei 4’004.80 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 589.137 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.406 Prozent auf 4’023.16 Punkte an der Kurstafel, nach 4’039.56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’975.96 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’024.92 Zählern.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1.82 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’099.22 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’000.99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’498.24 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.50 Prozent nach oben. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’322.31 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 5.12 Prozent auf 30.41 EUR), Nordex (+ 4.98 Prozent auf 42.98 EUR), SMA Solar (+ 4.22 Prozent auf 51.15 EUR), PVA TePla (+ 2.56 Prozent auf 27.28 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2.33 Prozent auf 114.20 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-6.22 Prozent auf 77.44 EUR), ATOSS Software (-5.02 Prozent auf 88.90 EUR), Nemetschek SE (-4.78 Prozent auf 64.75 EUR), Ottobock (-3.80 Prozent auf 46.85 EUR) und Bechtle (-3.24 Prozent auf 33.42 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7’893’085 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 241.943 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5.32 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch