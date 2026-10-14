Handel in Frankfurt: So steht der DAX am Mittwochnachmittag

Um 15:40 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0.60 Prozent fester bei 25’411.44 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.098 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.246 Prozent auf 25’322.08 Punkte an der Kurstafel, nach 25’259.90 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’279.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’448.73 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 0.811 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wurde der DAX mit 25’440.81 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, betrug der DAX-Kurs 25’147.03 Punkte. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 24’236.94 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.55 Prozent aufwärts. Bei 26’618.74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’863.81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 3.47 Prozent auf 361.20 EUR), Rheinmetall (+ 3.00 Prozent auf 982.00 EUR), Merck (+ 2.80 Prozent auf 141.45 EUR), Airbus SE (+ 2.62 Prozent auf 191.30 EUR) und Bayer (+ 2.49 Prozent auf 45.25 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Zalando (-1.85 Prozent auf 23.93 EUR), Siemens Energy (-1.72 Prozent auf 140.60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.66 Prozent auf 67.72 EUR), RWE (-0.84 Prozent auf 58.74 EUR) und Hannover Rück (-0.59 Prozent auf 267.80 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2’960’561 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224.446 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.23 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch