Handel in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittwochmittag

Um 12:09 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0.97 Prozent leichter bei 15’271.82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 83.536 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0.401 Prozent leichter bei 15’359.74 Punkten, nach 15’421.64 Punkten am Vortag.

Bei 15’219.72 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 15’373.49 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 0.755 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Wert von 14’847.45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.01.2025, stand der SDAX bei 13’887.09 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 02.04.2024, bei 14’154.96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 9.97 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16’693.16 Punkten. Bei 13’599.16 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.59 Prozent auf 35.60 EUR), CANCOM SE (+ 2.04 Prozent auf 24.04 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 1.95 Prozent auf 13.56 EUR), Springer Nature (+ 1.12 Prozent auf 18.95 EUR) und pbb (+ 1.00 Prozent auf 5.55 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen NORMA Group SE (-5.21 Prozent auf 12.02 EUR), Klöckner (-3.93 Prozent auf 7.58 EUR), Energiekontor (-3.75 Prozent auf 43.65 EUR), secunet Security Networks (-3.07 Prozent auf 170.60 EUR) und STRATEC SE (-3.04 Prozent auf 23.95 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 447’972 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Springer Nature-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.727 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie mit 5.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch