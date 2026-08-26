Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 0.8051 0.0%  Öl 87.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101DocMorris4261528Swiss Re12688156Givaudan1064593Sunrise Communications138622040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So verdienen Reiseblogger Geld
Erste Schätzungen: Adobe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Roche-Aktie: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
Suche...

E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 26.08.2026 12:26:15

Handel in Frankfurt: So performt der DAX aktuell

Handel in Frankfurt: So performt der DAX aktuell

DAX-Handel am dritten Tag der Woche.

Siemens Healthineers
37.04 CHF -0.25%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch notiert der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.19 Prozent fester bei 26’315.53 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.173 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.041 Prozent tiefer bei 26’255.41 Punkten, nach 26’266.14 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26’330.35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’196.92 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0.859 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25’099.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der DAX noch bei 25’184.89 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 24’152.87 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7.24 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’573.50 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 4.52 Prozent auf 34.70 EUR), Heidelberg Materials (+ 3.98 Prozent auf 168.65 EUR), Commerzbank (+ 2.86 Prozent auf 40.95 EUR), QIAGEN (+ 2.27 Prozent auf 37.55 EUR) und EON SE (+ 1.62 Prozent auf 17.92 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen SAP SE (-3.76 Prozent auf 178.48 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.23 Prozent auf 72.40 EUR), Zalando (-0.98 Prozent auf 23.21 EUR), Scout24 (-0.68 Prozent auf 80.35 EUR) und Siemens Healthineers (-0.50 Prozent auf 39.50 EUR).

Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’671’764 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 216.066 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten