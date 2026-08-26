Handel in Frankfurt: So performt der DAX aktuell

Am Mittwoch notiert der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.19 Prozent fester bei 26’315.53 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.173 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.041 Prozent tiefer bei 26’255.41 Punkten, nach 26’266.14 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26’330.35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’196.92 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0.859 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25’099.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der DAX noch bei 25’184.89 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 24’152.87 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7.24 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’573.50 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 4.52 Prozent auf 34.70 EUR), Heidelberg Materials (+ 3.98 Prozent auf 168.65 EUR), Commerzbank (+ 2.86 Prozent auf 40.95 EUR), QIAGEN (+ 2.27 Prozent auf 37.55 EUR) und EON SE (+ 1.62 Prozent auf 17.92 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen SAP SE (-3.76 Prozent auf 178.48 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.23 Prozent auf 72.40 EUR), Zalando (-0.98 Prozent auf 23.21 EUR), Scout24 (-0.68 Prozent auf 80.35 EUR) und Siemens Healthineers (-0.50 Prozent auf 39.50 EUR).

Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’671’764 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 216.066 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch