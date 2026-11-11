Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags

Am Mittwoch geht es im SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.57 Prozent auf 18’143.05 Punkte nach oben. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 90.037 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.330 Prozent auf 18’099.99 Punkte an der Kurstafel, nach 18’040.42 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18’032.99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’206.08 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1.65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’098.20 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 18’571.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15’946.82 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Drägerwerk (+ 9.73 Prozent auf 109.40 EUR), TeamViewer (+ 4.61 Prozent auf 5.04 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3.96 Prozent auf 74.90 EUR), Medios (+ 3.45 Prozent auf 11.38 EUR) und GFT SE (+ 2.73 Prozent auf 28.20 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Vincorion (-5.83 Prozent auf 17.13 EUR), Vossloh (-2.89 Prozent auf 49.72 EUR), pbb (-2.89 Prozent auf 3.03 EUR), PATRIZIA SE (-2.76 Prozent auf 6.35 EUR) und Hypoport SE (-2.38 Prozent auf 92.35 EUR).

Welche Aktien im SDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 479’812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5.160 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.54 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch