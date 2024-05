Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Dienstagmittag

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.47 Prozent stärker bei 15’309.43 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 122.469 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.237 Prozent stärker bei 15’273.67 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15’237.55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 15’253.17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15’337.24 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 14’256.34 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, bei 13’768.71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13’345.54 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10.77 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15’337.24 Punkten. Bei 13’230.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Grand City Properties (+ 2.72 Prozent auf 11.71 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2.23 Prozent auf 1.19 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2.11 Prozent auf 28.10 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 1.90 Prozent auf 18.28 EUR) und Dermapharm (+ 1.89 Prozent auf 37.70 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil SÜSS MicroTec SE (-4.04 Prozent auf 54.70 EUR), Vitesco Technologies (-0.97 Prozent auf 66.25 EUR), HAMBORNER REIT (-0.90 Prozent auf 6.62 EUR), DEUTZ (-0.55 Prozent auf 5.43 EUR) und TAKKT (-0.51 Prozent auf 11.70 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 289’967 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 16.325 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 6.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch