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Kursverlauf 12.10.2026 09:28:16

Handel in Frankfurt: SDAX zum Start auf grünem Terrain

Handel in Frankfurt: SDAX zum Start auf grünem Terrain

Der SDAX bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Ottobock
54.20 EUR 2.26%
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Am Montag tendiert der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.15 Prozent höher bei 18’124.93 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90.126 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18’143.45 Zählern und damit 0.250 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18’098.20 Punkte).

Das Tageshoch des SDAX betrug 18’157.76 Punkte, das Tagestief hingegen 18’124.93 Zähler.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’346.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 18’128.23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 17’124.72 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.43 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SGL Carbon SE (+ 2.37 Prozent auf 5.61 EUR), Ottobock (+ 1.69 Prozent auf 54.10 EUR), Douglas (+ 1.56 Prozent auf 7.15 EUR), OHB SE (+ 1.39 Prozent auf 160.00 EUR) und KWS SAAT SE (+ 1.17 Prozent auf 69.40 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4.61 Prozent auf 25.66 EUR), LPKF Laser Electronics (-1.76 Prozent auf 13.95 EUR), Grand City Properties (-1.64 Prozent auf 6.58 EUR), init innovation in traffic systems SE (-0.81 Prozent auf 42.85 EUR) und Energiekontor (-0.63 Prozent auf 23.75 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 65’250 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Grand City Properties-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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