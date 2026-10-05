Handel in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Gewinne

Am Montag steigt der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.20 Prozent auf 18’231.93 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 91.467 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.308 Prozent stärker bei 18’250.71 Punkten in den Handel, nach 18’194.70 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’200.50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18’275.90 Einheiten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der SDAX mit 18’734.04 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 18’539.82 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der SDAX mit 17’365.82 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.05 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Befesa (+ 3.67 Prozent auf 35.30 EUR), HelloFresh (+ 3.47 Prozent auf 2.42 EUR), TeamViewer (+ 3.06 Prozent auf 6.58 EUR), Springer Nature (+ 2.75 Prozent auf 20.55 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 2.18 Prozent auf 65.50 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4.84 Prozent auf 66.85 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.07 Prozent auf 30.34 EUR), ASTA Energy Solutions (-3.06 Prozent auf 57.00 EUR), SMA Solar (-2.37 Prozent auf 59.70 EUR) und Basler (-2.25 Prozent auf 23.85 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 194’648 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.246 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1.58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.59 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch