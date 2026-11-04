SDAX 701259 / DE0009653386
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index-Bewegung
|
04.11.2026 09:28:15
Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart
Der SDAX bleibt auch derzeit im Aufwärtstrend.
Um 09:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.24 Prozent höher bei 18’060.60 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90.982 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0.104 Prozent leichter bei 17’998.40 Punkten, nach 18’017.08 Punkten am Vortag.
Bei 17’996.29 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18’060.60 Punkten den höchsten Stand markierte.
SDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 0.055 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 18’194.70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, stand der SDAX bei 18’639.43 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 16’280.97 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4.06 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 5.49 Prozent auf 53.80 EUR), Basler (+ 4.69 Prozent auf 24.55 EUR), Energiekontor (+ 2.83 Prozent auf 23.65 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2.80 Prozent auf 51.40 EUR) und Grand City Properties (+ 2.12 Prozent auf 7.23 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Adtran Networks SE (-2.28 Prozent auf 21.40 EUR), Vincorion (-2.14 Prozent auf 18.27 EUR), Deutsche Euroshop (-1.86 Prozent auf 15.80 EUR), Einhell Germany vz (-1.43 Prozent auf 62.10 EUR) und SCHOTT Pharma (-1.04 Prozent auf 23.75 EUR).
Die teuersten SDAX-Konzerne
Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 181’578 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 5.139 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick
Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18’444.43
|0.98%
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach neuen Rekorden um die Nulllinie -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Am deutschen Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.