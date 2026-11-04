Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart

Um 09:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.24 Prozent höher bei 18’060.60 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90.982 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0.104 Prozent leichter bei 17’998.40 Punkten, nach 18’017.08 Punkten am Vortag.

Bei 17’996.29 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18’060.60 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 0.055 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 18’194.70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, stand der SDAX bei 18’639.43 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 16’280.97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4.06 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 5.49 Prozent auf 53.80 EUR), Basler (+ 4.69 Prozent auf 24.55 EUR), Energiekontor (+ 2.83 Prozent auf 23.65 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2.80 Prozent auf 51.40 EUR) und Grand City Properties (+ 2.12 Prozent auf 7.23 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Adtran Networks SE (-2.28 Prozent auf 21.40 EUR), Vincorion (-2.14 Prozent auf 18.27 EUR), Deutsche Euroshop (-1.86 Prozent auf 15.80 EUR), Einhell Germany vz (-1.43 Prozent auf 62.10 EUR) und SCHOTT Pharma (-1.04 Prozent auf 23.75 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 181’578 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 5.139 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch