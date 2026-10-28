Handel in Frankfurt: SDAX steigt

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.54 Prozent auf 18’471.51 Punkte. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 91.211 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.136 Prozent auf 18’397.97 Punkte an der Kurstafel, nach 18’373.06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 18’333.72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’522.74 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1.75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’248.52 Punkte. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der SDAX mit 18’352.55 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der SDAX noch bei 17’024.59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6.43 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. 15’733.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Befesa (+ 9.47 Prozent auf 36.40 EUR), OHB SE (+ 7.02 Prozent auf 251.50 EUR), PVA TePla (+ 4.35 Prozent auf 30.68 EUR), Eckert Ziegler (+ 4.16 Prozent auf 13.53 EUR) und Dürr (+ 3.10 Prozent auf 16.62 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4.19 Prozent auf 29.28 EUR), Energiekontor (-2.59 Prozent auf 22.60 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2.58 Prozent auf 71.80 EUR), JOST Werke (-2.55 Prozent auf 57.30 EUR) und tonies (-2.32 Prozent auf 13.50 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 556’635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5.012 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch