Handel in Frankfurt: SDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 2.02 Prozent höher bei 16’612.51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 89.849 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1.10 Prozent auf 16’463.45 Punkte an der Kurstafel, nach 16’284.25 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16’463.45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16’614.76 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 15’633.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2025, lag der SDAX noch bei 15’126.23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15’168.44 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19.63 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 16’787.95 Punkten. Bei 13’183.63 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SFC Energy (+ 8.92 Prozent auf 22.60 EUR), Vossloh (+ 8.13 Prozent auf 77.10 EUR), DEUTZ (+ 5.40 Prozent auf 7.42 EUR), Stabilus SE (+ 5.36 Prozent auf 25.55 EUR) und NORMA Group SE (+ 5.34 Prozent auf 12.22 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Wacker Neuson SE (-1.09 Prozent auf 22.65 EUR), Adtran Networks SE (-0.49 Prozent auf 20.50 EUR), Wüstenrot Württembergische (-0.43 Prozent auf 13.98 EUR), KWS SAAT SE (-0.35 Prozent auf 57.20 EUR) und Ceconomy St (+ 0.00 Prozent auf 2.74 EUR).

Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die DEUTZ-Aktie. 963’634 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 5.193 Mrd. Euro weist die IONOS-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ProCredit-Aktie mit 6.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Grand City Properties-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.06 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch