Handel in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

Um 12:08 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 0.53 Prozent auf 13’302.60 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 95.613 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.282 Prozent auf 13’269.28 Punkte an der Kurstafel, nach 13’231.95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 13’181.14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13’305.96 Punkten erreichte.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0.985 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2024, wurde der SDAX mit 13’921.90 Punkten berechnet. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 14.08.2024, bei 13’616.75 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2023, lag der SDAX noch bei 13’253.54 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Minus von 3.75 Prozent zu Buche. Bei 15’337.24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’940.72 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell adesso SE (+ 21.56 Prozent auf 81.20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 6.13 Prozent auf 67.50 EUR), Sixt SE St (+ 5.94 Prozent auf 74.85 EUR), SFC Energy (+ 5.59 Prozent auf 17.38 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 3.65 Prozent auf 4.82 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil SMA Solar (-15.77 Prozent auf 11.64 EUR), Wacker Neuson SE (-7.07 Prozent auf 12.62 EUR), STRATEC SE (-4.38 Prozent auf 29.50 EUR), PATRIZIA SE (-3.36 Prozent auf 6.91 EUR) und RENK (-3.24 Prozent auf 19.31 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die AUTO1-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 723’027 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit 9.249 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.51 zu Buche schlagen. Mit 10.23 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

