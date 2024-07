Handel in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.39 Prozent höher bei 14’541.73 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 104.156 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.346 Prozent höher bei 14’534.95 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14’484.83 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14’528.55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 14’570.31 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 0.919 Prozent zu. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 04.06.2024, bei 15’153.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.04.2024, stand der SDAX noch bei 14’431.80 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, bei 13’487.09 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5.21 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15’337.24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’230.25 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 7.61 Prozent auf 63.60 EUR), adesso SE (+ 4.47 Prozent auf 86.40 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3.19 Prozent auf 10.02 EUR), Sixt SE St (+ 2.42 Prozent auf 67.70 EUR) und PVA TePla (+ 2.17 Prozent auf 15.51 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Ceconomy St (-3.09 Prozent auf 2.89 EUR), Mutares (-2.15 Prozent auf 34.20 EUR), SFC Energy (-1.43 Prozent auf 20.70 EUR), pbb (-1.16 Prozent auf 5.52 EUR) und Nagarro SE (-1.02 Prozent auf 78.00 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 522’259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie hat im SDAX mit 7.153 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.54 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

