EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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25.08.2026 15:58:12
Handel in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag fester
Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.
Um 15:40 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0.71 Prozent auf 18’568.62 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 94.317 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0.478 Prozent fester bei 18’525.48 Punkten, nach 18’437.38 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18’493.87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’675.96 Punkten lag.
SDAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 18’229.28 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 25.05.2026, mit 18’871.93 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17’177.16 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6.99 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Energiekontor (+ 4.09 Prozent auf 26.70 EUR), Stabilus SE (+ 3.61 Prozent auf 17.20 EUR), Dermapharm (+ 3.39 Prozent auf 41.15 EUR), tonies (+ 3.39 Prozent auf 11.60 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 2.77 Prozent auf 13.00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil OHB SE (-2.64 Prozent auf 195.20 EUR), ASTA Energy Solutions (-1.79 Prozent auf 54.80 EUR), secunet Security Networks (-1.70 Prozent auf 173.00 EUR), Vincorion (-1.61 Prozent auf 20.81 EUR) und Südzucker (-1.41 Prozent auf 12.56 EUR).
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 755’565 Aktien gehandelt. Mit 4.589 Mrd. Euro macht die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder
2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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