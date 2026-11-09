Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX

Der SDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0.88 Prozent fester bei 18’000.80 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 89.361 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17’848.99 Zählern und damit 0.030 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17’843.71 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’058.80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17’800.17 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 18’098.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der SDAX bei 18’659.63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 15’779.45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 3.72 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 6.43 Prozent auf 203.50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5.89 Prozent auf 71.00 EUR), Vincorion (+ 5.80 Prozent auf 18.53 EUR), Stabilus SE (+ 5.34 Prozent auf 15.00 EUR) und Basler (+ 4.64 Prozent auf 24.80 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen TeamViewer (-4.36 Prozent auf 4.83 EUR), SMA Solar (-3.42 Prozent auf 49.40 EUR), Hypoport SE (-3.24 Prozent auf 83.60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.80 Prozent auf 33.98 EUR) und Douglas (-2.48 Prozent auf 7.88 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 1’612’715 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5.171 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.55 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch