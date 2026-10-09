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MDAX-Performance im Fokus 09.10.2026 09:28:17

Handel in Frankfurt: MDAX zum Start im Plus

Handel in Frankfurt: MDAX zum Start im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

RATIONAL
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Am Freitag verbucht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1.32 Prozent auf 29’895.45 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 333.874 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.864 Prozent auf 29’761.69 Punkte an der Kurstafel, nach 29’506.83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 29’744.36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’920.35 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1.83 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Stand von 32’078.48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 31’837.35 Punkten auf. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 30’921.06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3.50 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 7.40 Prozent auf 47.30 EUR), RATIONAL (+ 4.22 Prozent auf 580.50 EUR), Nemetschek SE (+ 3.97 Prozent auf 66.80 EUR), thyssenkrupp (+ 2.88 Prozent auf 13.21 EUR) und Porsche vz (+ 2.61 Prozent auf 42.03 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen United Internet (-1.80 Prozent auf 22.88 EUR), K+S (-1.80 Prozent auf 14.72 EUR), freenet (-1.07 Prozent auf 22.14 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-0.94 Prozent auf 74.10 EUR) und Siltronic (-0.56 Prozent auf 80.05 EUR).

Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 140’563 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 36.886 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.69 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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