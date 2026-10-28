Handel in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich

Am Mittwoch stand der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 0.31 Prozent im Minus bei 30’401.03 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 340.058 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.240 Prozent stärker bei 30’568.67 Punkten in den Handel, nach 30’495.47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30’739.16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’380.08 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1.55 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, lag der MDAX noch bei 30’895.59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 32’395.32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der MDAX mit 30’236.96 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 1.87 Prozent. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.27 Prozent auf 52.90 EUR), Porsche vz (+ 4.15 Prozent auf 44.68 EUR), AIXTRON SE (+ 3.35 Prozent auf 31.47 EUR), AUMOVIO (+ 2.59 Prozent auf 33.70 EUR) und JENOPTIK (+ 2.41 Prozent auf 40.84 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil thyssenkrupp (-16.93 Prozent auf 12.19 EUR), Salzgitter (-6.81 Prozent auf 43.76 EUR), TRATON (-2.02 Prozent auf 32.00 EUR), Ströer SE (-1.90 Prozent auf 36.22 EUR) und DWS Group GmbH (-1.65 Prozent auf 65.45 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6’219’926 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38.189 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9.41 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch